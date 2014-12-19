Петр Прокопович: Налоговая нагрузка на предприятия в ближайшие 2-3 года увеличиваться не будет

Новости Беларуси. В Минске 19 декабря прошло совместное заседание обеих Палат Парламента. У депутатов и сенаторов была возможность задать вопросы представителям Правительства.

Вице-премьер Беларуси в своем выступлении отметил, что реальные доходы населения выросли и это – главный результат работы экономики в уходящем году.

Петр Прокопович подчеркнул, что налоговая нагрузка на предприятия в ближайшие 2-3 года увеличиваться не будет.

Также необходимо повысить конкурентоспособность экономики страны, отечественных товаров и услуг.

Состоялась и пятая, заключительная сессия Палаты представителей. Среди прочих тем депутаты обсудили и Декрет Президента об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Станкевич, заместитель председателя постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня рынок очень серьезно меняется. Очень быстро нужно принимать решения, в том числе руководителям. Поэтому в декрете и есть соответствующие положения, благодаря которым руководитель может оперативно принимать решения в случае изменения именно конъюнктуры рынка. Нерадивым руководителям и работникам, которые работают спустя рукава, нужно внимательно изучить данный декрет и положения декрета и скорректировать свою работу.

19 декабря депутаты ратифицировали договор о присоединении Армении к ЕАЭС. Этот документ был подписан в Минске в октябре 2014 года.