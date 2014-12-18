Около 200 специалистов из разных сфер получили ордена, медали и благодарности из рук Михаила Мясниковича

Новости Беларуси. Высшая оценка и признание на государственном уровне. Около 200 специалистов из разных сфер получили 18 декабря ордена, медали и благодарности. Почетные награды лучшим людям страны вручил премьер-министр по поручению Президента.

Михаил Мясникович подвел итоги 2014 года и обратил внимание на приоритетные направления в экономическом развитии нашей страны. Так, в будущем упор стоит сделать на модернизацию предприятий и организацию труда на местах.

От производительности труда будет зависеть рост зарплат, благосостояние страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Федоров, заместитель начальника управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Оценка или награждение какого-то отдельного человека – все-таки это оценка коллектива. С 1 января 2014 работников транспортной инспекции в пунктах пропуска нет. Это позволило сократить время пересечения границы, создать новые механизмы транспортного контроля. Мы повысили эффективность автомобильного контроля в нашем государстве.

Мария Кононова, заведующая Первомайской участковой больницей:

Мы живем рядом с литовской территорией. И когда литовцы к нам приезжают, то нам есть, что показать. Новое оборудование, физиоборудование, комфорт, уют в больнице.