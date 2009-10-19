С.Мартынов: Финляндия выступит в ЕС за развитие сотрудничества с Беларусью

Министр иностранных дел Беларуси дал интервью программе «Неделя».

– Сергей Николаевич, завершился Ваш визит в Финляндию. Как бы Вы оценили его практические итоги?

– Финляндия уверенно обозначила свое позитивное отношение к необходимости целого ряда шагов Европейского союза к нормализации отношений с Беларусью в экономической, политической и юридической областях. Позиция Финляндии будет состоять в том, что страна внутри Евросоюза выступит за полную отмену санкционных решений в визовой сфере, действие которых в настоящее время приостановлено; за последующее создание юридической базы в отношении Евросоюза к Беларуси, а именно за ратификацию соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью; за либерализацию визового режима и удешевления виз для белорусов и за упрощение режима торговли с Беларусью. Это все темы, которые, бесспорно, актуальны. И готовность Финляндии работать в этом направлении, конечно, является положительным фактором для нас.

– В последнее время появляется много сообщений о проекте ЕС «Северное измерение». Что это значит, и какое участие в этом проекте у Беларуси?

– Несмотря на факт отсутствия у Беларуси побережья Балтийского моря, собеседники в Финляндии рассматривают нашу страну, как часть более широкого региона Балтийского моря по целому ряду объективных факторов. Это и воздействие территории Беларуси на экологию акватории Балтийского моря, и факт того, что 2/3 белорусской внешней торговли приходятся на государства этого региона, и факт географической близости Беларуси. Часто вспоминали тот факт, что лететь прямым самолетом из Хельсинки в Минск составляет чуть более одного часа – это ближе чем лететь от некоторых частей Финляндии к Хельсинки. В программе «Северного измерения» речь идет о комплексе мер, которые находятся еще на начальной стадии. Они связаны с укреплением режима охраны природы Балтийского моря, где не все в порядке с точки зрения экологии, и развитием внутрирегиональных связей в сфере таможни, работы по гуманитарным аспектам и экономического взаимодействия. В настоящее время Беларусь уже имеет возможность участвовать в экологической части этой программы. Финляндия выступит за то, чтобы наша страна стала полноправным участником всех аспектов работы в «Северном измерении».

– Возвращаясь к вашему тезису по поводу визовых ограничений: этот вопрос в масштабах всего Евросоюза, я так полагаю, будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел ЕС в ноябре. На Ваш взгляд, изменилось ли реально отношение ЕС к Беларуси за этот промежуток времени, или по большей части это носит декларативный характер?

– Нельзя говорить, что это носит декларативный характер, потому что в ходе событий последнего года, начиная с октября 2008 года, Европейский союз принял ряд решений о сближении отношений с Беларусью. Произошло много позитивных событий в наших отношениях с Евросоюзом, в результате которых все больше государств убеждается в том, что режим нормального взаимодействия с Беларусью – это правильный режим, который отвечает интересам и Беларуси, и Европейского союза. С другой стороны, не все так гладко, внутри Евросоюза есть разногласия, поэтому на данный момент, наверное, рано говорить о том, каким может быть исход рассмотрения этой темы в ноябре в ЕС.

– Последний вопрос о «Восточном партнерстве». Насколько программа инициатив работает на Ваш взгляд на данный момент?

– Естественно, страны-партнеры и Беларусь в значительной степени интересует проектная деятельность в рамках «Восточного партнерства». Речь идет о тех конкретных вещах, которые будут делаться на региональной основе в рамках проекта. Мы, государства-партнеры, рассчитываем, что и документы Европейского союза и Европейской комиссии, и мандаты Европейских финансовых институтов для финансирования будут готовы где-то к весне 2010 года. По крайней мере, такова оценка основных институтов самого Европейского союза. И тогда уже реально начнется работа над проектной деятельностью. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это было быстрее, и мы об этом говорим собеседникам. С другой стороны, и мы не сидим на месте. Начиная с февраля этого года, то есть еще до формального старта «Восточного партнерства», мы начали работать со странами-соседями в нашем регионе по конкретным проектам, которые могли бы стать предметом работы в «Восточном партнерстве».