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Президент Беларуси принял главу внешнеполитического ведомства Украины Петра Порошенко

19 октября 2009 11:45
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Он находится в Минске с однодневным официальным визитом.

На встрече Александр Лукашенко отметил совпадение позиций двух стран по многим вопросам. Они касаются как политического, так и экономического сотрудничества.

От имени Президента Украины Виктора Ющенко министр иностранных дел этой страны пригласил Александра Лукашенко посетить в самое ближайшее время Украину. Также на 19 октября запланированы встречи Петра Порошенко с первым заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Семашко и с руководителем белорусского внешнеполитического ведомства Сергеем Мартыновым.

# Лукашенко

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