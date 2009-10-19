Президент Беларуси принял главу внешнеполитического ведомства Украины Петра Порошенко

Он находится в Минске с однодневным официальным визитом.

На встрече Александр Лукашенко отметил совпадение позиций двух стран по многим вопросам. Они касаются как политического, так и экономического сотрудничества.

От имени Президента Украины Виктора Ющенко министр иностранных дел этой страны пригласил Александра Лукашенко посетить в самое ближайшее время Украину. Также на 19 октября запланированы встречи Петра Порошенко с первым заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Семашко и с руководителем белорусского внешнеполитического ведомства Сергеем Мартыновым.