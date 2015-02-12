Петр Порошенко: Достигнута договоренность об освобождении всех заложников в течение 19 дней

Новости Беларуси. В Минске завершились сложнейшие переговоры по урегулированию ситуации в Украине.

Главное – удалось договориться о прекращении огня на Донбассе. Это должно произойти с нуля часов 15 февраля.

Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины во Дворце Независимости длились почти 16 часов. «Нормандской четверке» удалось согласовать позиции по конфликту в Украине.

Предусмотрен отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами, создание таким образом безопасной зоны.

Итоги переговоров на высшем уровне для журналистов прокомментировал президент России Владимир Путин, он первым оказался в поле зрения журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Мы договорились с президентом Порошенко о том, что мы дадим поручение (я готов это сделать со своей стороны) нашим военным экспертам с тем, чтобы установить, что же на самом деле сейчас происходит в реальной жизни. И, повторю еще раз, хотя бы попытаться выработать какой-то комплекс мер верификации принятых решений, проверки и соблюдения их с обеих сторон.

Еще раз хочу призвать обе конфликтующие стороны как можно быстрее прекратить кровопролитие и перейти к реальному политическому процессу долгосрочного урегулирования.

Конечно, позиции у участников переговоров были разные, но сошлись в главном. Нужно делать шаги к миру.

«Нормандской четверкой» была принята Декларация президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии в поддержку Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что достигнута договоренность об освобождении всех заложников в течение 19 дней.

Петр Порошенко, президент Украины:

Главное, что удалось достичь, это то, что с нуля часов 15 февраля в ночь с субботы воскресенье будет оглашено безусловное и всеобъемлющее прекращение огня.