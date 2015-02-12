Результаты встречи «нормандской четверки» в Минске комментируют эксперты и жители Европы

Результаты переговоров обсуждают без преувеличения во всем мире. Пока эксперты Старого Света не спешат с заявлениями и комментариями. Они ждут начала Саммита Евросоюза в Брюсселе, куда планировали отправиться Франсуа Олланд и Ангела Меркель сразу же после минских переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты встречи «нормандской четверки» европейские эксперты комментируют взвешенно и осторожно.

Марат Тертеров, директор геополитического форума (Бельгия):

Это достижение. Безусловно, мы можем увидеть прекращение огня. И сможем увидеть отмену военного положения на востоке Украины. Я оцениваю роль Минска положительно. То, что Минск взял это все на себя, активно все сопровождал, смог привести всех ключевых игроков – это совсем не маленькое достижение. Это только улучшит имидж Беларуси с политической точки зрения на Западе.

Что же касается обычных граждан, то они активно обсуждают переговоры в Минске и возлагают на них большие надежды. За непростым диалогом следили и в Германии.

Жители Германии:

Я очень внимательно следил за ходом минской встречи в надежде, что они достигнут мирного решения. Хорошо, что предоставилась возможность для переговоров. Минск в данном случае для политиков – стратегическое место.

Конечно, ситуация в Украине касается каждого. Хорошо, что стороны пришли к договоренностям. Надеюсь, они будут выполнены.

Я в курсе, что Ангела Меркель отправилась в Минск на переговоры. Я следил за происходящими там событиями, чтобы сформировать собственное мнение. И я думаю, хорошо, что есть такое нейтральное место, как Минск, где политики могли встретиться и прийти к согласию.