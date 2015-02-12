Заседание «нормандской четверки» в Минске: участники переговоров вылетели из Беларуси

Новости Беларуси. Тем временем участники переговоров уже покинули белорусскую столицу. Первым к трапу самолета прибыл кортеж президента России. Владимир Путин, несмотря на бессонную ночь, улыбался провожающим и журналистам. Буквально через пару минут борт № 1 поднялся в воздух.

Вслед за президентом России один за другим, с перерывам буквально в пять минут, в аэропорт приехали остальные участники саммита. Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко.

Канцлер Германии попрощалась с немецкими дипломатами очень коротко и тут же поднялась на борт самолета. А вот президент Франции задержался у трапа куда дольше. Он долго махал рукой провожающим и улыбался.

К слову, воздушное судно Франсуа Олланда заметно выделялось на фоне остальных своими скромными габаритами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.