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Заседание «нормандской четверки» в Минске: участники переговоров вылетели из Беларуси

12 февраля 2015 14:01
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Новости Беларуси. Тем временем участники переговоров уже покинули белорусскую столицу. Первым к трапу самолета прибыл кортеж президента России. Владимир Путин, несмотря на бессонную ночь, улыбался провожающим и журналистам. Буквально через пару минут борт № 1 поднялся в воздух.

Вслед за президентом России один за другим, с перерывам буквально в пять минут, в аэропорт приехали остальные участники саммита. Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко.

Канцлер Германии попрощалась с немецкими дипломатами очень коротко и тут же поднялась на борт самолета. А вот президент Франции задержался у трапа куда дольше. Он долго махал рукой провожающим и улыбался.

К слову, воздушное судно Франсуа Олланда заметно выделялось на фоне остальных своими скромными габаритами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дольше всех в Национальном аэропорту задержался Петр Порошенко. Он долго жал руку вице-премьеру нашей страны Михаилу Русому.

# Фотофакт # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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