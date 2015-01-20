Александр Лукашенко: Мы будем наращивать строительство домов в регионах, сокращая застройку в столице

Новости Беларуси. Александр Лукашенко на 42-м съезде БРСМ в Минске подчеркнул, что поддержка молодых семей останется одним из приоритетов политики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом у молодого поколения взвешенное и серьезное отношение к рождению и воспитанию детей. И именно для этого социально ответственного большинства, по словам главы государства, предназначена новая программа господдержки «Большая семья», которую запустили с начала 2015 года.

Александр Лукашенко:

Приход в Беларусь новых технологий заставляет оценить те преимущества, которые появляются у молодых людей в регионах при наличии там достойной и интересной работы. Здоровая экология, шаговая доступность работы и социальных объектов, а, самое главное, возможность быстрее решить жилищный вопрос. Более того, поддержка молодых семей всегда был и остается одним из приоритетов нашей политики. С наличием жилья семейная молодежь часто связывает решение иметь детей. Кто-то с осуждением скажет, что это слишком прагматично. Я отвечу: «Да, прагматично. Но и патриотично тоже. Ведь это залог того, что дети будут защищены от бытовой неустроенности, обеспечены условиями для нормального роста и развития». Такой патриотичный прагматизм мы принимаем. И понимая это там, в регионах, мы будем наращивать строительство домов, сокращая застройку в столице.

Согласно социологическим опросам, ради будущего своей семьи и детей молодежь готова к внутренней миграции. Это очень хороший знак. Мы видим, что в целом у вашего поколения взвешенное, серьезное отношение к рождению и воспитанию детей. Именно для этого социально ответственного большинства предназначена новая программа государственной поддержки «Большая семья», которую мы запустили с начала этого года. Из благополучия семей складывается благополучие нации. Только такая формула способна обеспечить нам процветание.