Александр Лукашенко: Государство сделает все для реализации мер по улучшению положения молодежи

Новости Беларуси. Государство сделает все для реализации мер по улучшению положения молодежи. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на 42-м съезде БРСМ.

Масштабный форум проходит 20 января во Дворце Республики и собрал тысячи молодых людей со всей страны. Самые активные, успешные, целеустремленные, неравнодушные к своему собственному будущему и будущему своей страны собрались обсудить насущные проблемы: от перспектив юных начинаний до социального предназначения гражданина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас, по словам главы, государства созданы все условия для самореализации молодых людей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня во всем мире, и Беларусь не является исключением, востребованы сильные, самостоятельные и целеустремленные люди. Они нужны везде: в производстве, в политике, в бизнесе, в науке, в образовании, в государственном управлении. Это двигатель прогресса и энергии, от мощи которого зависит динамика развития нашего общества. Хочу подчеркнуть: Беларусь – одно из немногих государств, где молодежному движению уделяется особое внимание. Как глава государства я выдвигаю в ряд первостепенных стратегических задач формирование такого молодого поколения, которое бы составляло ядро нашей трудолюбивой, образованной и здоровой нации.

Государство никогда не оставит молодых людей один на один со своими проблемами. Мы готовы выстраивать наши отношения с молодежью на полном взаимном доверии. Государство сделает все для реализации конкретных мер, направленных на улучшение положения молодежи в стране. Ответственность, самостоятельность, инициатива должны стать главными чертами вашего поколения, а вместе с вами и всей нашей страны. В свою очередь государство не снимает с себя задачи создания необходимых условий для самореализации и образования молодежи. По-прежнему будет стоять на ее защите, помогать в адаптации к современным условиям, чтобы мы вместе смогли шагнуть дальше, к более высокому качеству жизни.