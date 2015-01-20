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Конституционный Суд принял ежегодное послание Президенту и обеим Палатам Национального собрания

20 января 2015 10:42
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Новости Беларуси. Конституционный Суд принял ежегодное послание Президенту и обеим палатам Национального собрания. Это своего рода итоговая оценка развития национальной правовой системы в 2014 году.

За это время на соответствие нормам и принципам Конституции страны были проверены десятки законов, принятых Палатой представителей и одобренных Советом Республики. Практически во всех, по заключению судебных экспертов, реализуются конституционные нормы.

Также специалисты обратили внимание на необходимость обязательного использования в законотворчестве наравне с русским белорусского языка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Республики Беларусь:
Вместе с тем Конституционным Судом в некоторых законах выявлены правовые пробелы, правовая неопределенность, определенные коллизии, которые рекомендовано законодателю устранить при дальнейшем совершенствовании законодательного регулирования. Послание сделает вывод о том, что государственным органам и должностным лицам постоянно необходимо организовывать и государственные дела, и жизнь людей на основах Конституции.

# Петр Миклашевич # Конституция

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