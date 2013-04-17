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Жители Стародорожского района стали меньше обращаться с жалобами к местной власти

17 апреля 2013 05:34
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Новости Беларуси. Проблемных обращений граждан на Минщине становится меньше. Этому способствует работа по принципу одного окна и более тесный контакт местной власти с населением.

Так, на Стародорожчине в этом году получили на треть меньше обращений, чем в прошлом. Причем если раньше около 75% жалоб населения были связаны с работой коммунальных служб, в этом году эта цифра уменьшилась втрое. Житель оперативно узнает о планах коммунальщиков по капитальному ремонту жилых домов, тепловой реабилитации зданий и строительстве дорог. Приходится специалистам райисполкома быть независимыми экспертами в спорах между соседями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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