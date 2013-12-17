Первый регулярный рейс между Минском и Женевой открылся 17 декабря

Новости Беларуси. А вот над Европой сегодня летная погода. Воздушный мост с Женевой: первый регулярный рейс между Минском и швейцарским городом открылся 17 декабря. Самолеты в этом направлении будут летать три раза в неделю. Преимущество прямого сообщения с крупнейшим деловым центром Европы уже оценили 39 пассажиров.

Олег Бордко, пассажир рейса:

Хочу опробовать новый рейс. Я любитель лыж, мне интересно посмотреть, насколько удобно из Женевы добираться до того или иного курорта.

Данный рейс многообразен. Несомненно, он повышает деловую активность и подтверждает, что мы часть Европы, значительная часть Европы, мы открытая страна.

Иван Чура, пассажир рейса:

Из Женевы много возможностей: и Италия, и Швейцария, и Франция. Для туризма это очень хорошо.

Швейцария стала 14 государством европейского региона, куда летают самолеты национального авиаперевозчика Беларуси. Этот рейс заинтересует прежде всего бизнесменов, а также туристов в преддверии курортного сезона и новогодних праздников.

Всего национальный авиаперевозчик предлагает более 40 маршрутов, 5 из которых открыты в 2013 году. Новыми направлениями смогут воспользоваться спортсмены и болельщики во время чемпионата мира по хоккею в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Костин, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Правительство перед нами поставило задачу открыть дополнительные рейсы, чтобы полностью удовлетворять потребности тех, кто будет прибывать на чемпионат мира по хоккею. Это была плановая работа, но она сочетается с теми планами, которые есть сегодня и в Правительстве, и в Минтрансе, и в департаменте по авиации.

Анатолий Гусаров, генеральный директор Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Мы уверены, что действительно рейс будет пользоваться спросом не только у жителей Швейцарии и белорусов. И мы уже видим, что наши прогнозы и наши оценки спроса на этот рейс подтверждаются. Это будет транзит через Женеву в другие аэропорты Европы, также из Женевы через Национальный аэропорт «Минск» в страны СНГ и по другим направлениям.

Валерий Курдюков, начальник управления Европы Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Безусловно, этот авиарейс открывает новые возможности не только в развитии торгово-экономического сотрудничества, но и по другим областям: это контакты между людьми, это, в конце концов, контакты между правительственными учреждениями, развитие в сфере науки, культуры, гуманитарного сотрудничества.