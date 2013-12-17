МВД сможет самостоятельно рассматривать некоторые дела без направления в суд

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел сможет самостоятельно рассматривать некоторые дела без направления их в суд. Палата представителей приняла во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает ряд важных новаций. Так, предлагается ввести альтернативную подведомственность по делам о таких правонарушениях, как мелкое хищение или хулиганство, а также распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Владимир Черевач, Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству:

Данный законопроект связан с реализацией отдельных положений послания президента о развитии системы общих судов. И одной из таких новелл является оптимизация нагрузки в общих судах по административным делам. То есть вводится альтернативная подсудность и передача отдельных категорий дел для рассмотрения в органы министерства внутренних дел, что позволит сократить нагрузку в общих судах ориентировочно на 50-70 тысяч.