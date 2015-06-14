Европейские игры в Баку: На что рассчитывают и на кого надеются белорусы?

Новости Азербайджана. А сейчас вновь в Баку – на этот раз посредством спутниковой связи. В прямой эфир программы «Неделя» на СТВ выходит спортивный обозреватель Денис Гончаренко.

Денис, добрый вечер! Так какая атмосфера среди белорусских спортсменов и болельщиков? Ведь состав нашей сборной по-настоящему боевой. Взять хотя бы гребцов, которые еще ни с одной олимпиады без медалей не возвращались!

Денис Гончаренко, СТВ:

Добрый вечер, Игорь! Это, конечно, не Олимпиада, но первые Европейские игры в Баку все здесь называют именно так, так что ваша оговорка вполне уместна.

Если говорить об атмосфере в стане белорусов, то ее еще в первый день соревнований сделали по-настоящему праздничной наши борцы, которые завоевали одну серебряную и одну бронзовую медаль. Буквально несколько часов назад нам удалось поговорить с одним из тренеров национальной сборной Беларуси по греко-римской борьбе. Предлагаю послушать этот диалог.

Игорь Петренко, тренер национальной сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Вчера нас очень бурно поддерживали наши люди и из олимпийской деревни, и приехали наши туристы. И сегодня мы видели их с нашим белорусским флагом, они болели за нас.

Денис Гончаренко, СТВ:

Надо сказать, что за белорусов тут болеют не только наши болельщики, но и азербайджанцы, для которых любая борьба – национальный вид спорта. А белорусские болельщики, конечно, в предвкушении очередных побед и пьедесталов, так что продолжаем переживать за наших!

Денис, прогноз в спорте – дело не благодарное. Но все же, на что нам надеяться? Вот хватит нам пальцев обеих рук?

Денис Гончаренко, СТВ:

Нет, Игорь, знаете, пальцев на обеих руках точно не хватит! Медальный план наших атлетов в Баку – 35 медалей. Давайте обратим взор на наши основные медальные надежды.

Прежде всего, мы рассчитываем на такие виды спорта как гребля, борьба, спортивная гимнастика и настольный теннис. Борцы уже себя проявили. А завтра – послезавтра можно будет поболеть и за наших гребцов. К слову, здесь Беларусь представляют и наши прославленные олимпийцы — братья Богдановичи.

Я сказал о планах на 35 медалей — это серьезная планка, но она совсем не давит на атлетов. Настроение в стане сборной просто отличное! Пожалуй, главный стимул для атлетов заключается в том, что Европейские игры пройдут в 29 видах спорта и 16 из них — олимпийские. По регламенту, большинство победителей получат прямые путевки на главные спортивные старты четырехлетия в Рио-Де-Жанейро.

И все же Европейские игры – это не совсем олимпийская кухня. Кроме традиционных, я знаю, есть и экзотические блюда. Так что же предлагается для истинных гурманов и есть ли в этом меню белорусские ингредиенты?

Денис Гончаренко, СТВ:

Спортивных гурманов, как вы выразились, здесь ждет настоящее пиршество! Во-первых, обращает на себя внимание на такой необычный вид спорта, как баскетбол 3 на 3. Этакий дворовый вариант, который нечасто можно наблюдать в едва ли не олимпийском антураже. Всегда очень популярны у зрителей пляжный волейбол и футбол. Так что эстетическое удовольствие будет обеспечено каждому, кто придет на трибуны. Что касается участия наших спортсменов, то в основном они заявлены в традиционных видах спорта, о них я говорил раньше. Но, тем не менее, мне кажется, будет интересно понаблюдать и за выступлением белорусов в бадминтоне, акробатике и прыжкам на батуте. Тем более что и здесь у нас есть реальные шансы на медали.

Спасибо! Это был наш спортивный обозреватель Денис Гончаренко из Баку, где на неделе стартовали первые в истории Европейские игры. Болеем за наших!