Переговоры в Стамбуле могут открыть новую главу – МИД Турции

Внимание всего мира сегодня приковано к Стамбулу, где через несколько часов могут начаться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Встреча запланирована в рабочей резиденции президента Турции в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию возглавляет помощник Президента Владимир Мединский. Киев представляют глава офиса Зеленского, министры обороны и иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом известно, что Белый дом направляет в Стамбул свою делегацию. В ее составе – госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, на которых возложена функция наблюдателей. Они прибудут в Турцию в 16 мая. По мнению экспертов, без присутствия американских политиков украинская сторона вряд ли проявит склонность к конструктивному диалогу. И хотя о возможных исходах встречи говорить еще рано, в Турции надеются, что переговоры откроют новую главу в разрешении кризиса.

Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции:

Вы все знаете, что Турция всегда подчеркивала важность дипломатического пути для прекращения конфликта в Украине Теперь, после трех лет огромных страданий, наконец-то появилось окно возможностей. Переговоры в Стамбуле, как мы надеемся, могут открыть новую главу.

Напомним, идею прямых переговоров без предварительных условий выдвинул российский лидер. Владимир Путин подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.