Переговоры по Украине в Минске: мнения экспертов

Новости Беларуси. Итогов минской встречи «нормандской четверки» ждут, без сомнения, во всем мире. В первую очередь те, кто продолжает оставаться в горячих точках на юго-востоке Украины. Предстоящие переговоры активно обсуждают и в экспертном сообществе. Мнения аналитиков самые разные, однако они едины в одном: в истории мирных переговоров по Украине Минск играет ключевую роль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, профессор, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

На минской площадке уже был прорыв. Колоссальный прорыв, после которого перестали убивать людей. Это самое важное. Я надеюсь, что встреча даст народам Восточной Европы и Европы в целом шанс на сохранение мира и спокойствия на нашем континенте.

Дмитрий Роговцов, доцент, кандидат политических наук, декан факультета экономики и права Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Горячая фаза конфликта на юго-востоке Украины не выгодна всем заинтересованным сторонам. Поэтому, наконец-то, Восток и Запад приходят к мнению или приходят к выводу о том, что надо проводить переговоры и договариваться. Что силовой способ решения этой проблемы невозможен. ,

Тем временем обстановка на юго-востоке Украины накаляется всё больше. Всю ночь там не стихала канонада. 10 февраля был обстрелян Краматорск, сильно повреждены жилые кварталы. В атаке города конфликтующие стороны обвиняют друг друга. По разным данным, жертвами артиллерийского обстрела стали 16 человек, более 60 — госпитализированы. Самые мощные взрывы слышны в районе Дебальцева, где украинские военные не оставляют попыток вырваться из окружения. Очередной взрыв 10 февраля поздно вечером прогремел и в центре Одессы, где расположены офисы Центральной адвокатской конторы.