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Павел Латушко и Пьер Андриё обсудили развитие сотрудничества Беларуси и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство»

13 октября 2015 11:08
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О развитии многостороннего сотрудничества Беларуси и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» говорили и в Париже. Белорусскую сторону на встрече представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны Павел Латушко. Его собеседник - Пьер Андриё, посол по особым поручениям МИД Франции, подчеркнул, что Европейский союз в вопросах развития отношений с государствами Восточного партнерства переходит к стратегии индивидуального подхода. Основное внимание на переговорах было уделено вопросам взаимодействия двух государств.

# Беларусь-Евросоюз # Павел Латушко

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