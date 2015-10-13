Павел Латушко и Пьер Андриё обсудили развитие сотрудничества Беларуси и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство»

О развитии многостороннего сотрудничества Беларуси и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» говорили и в Париже. Белорусскую сторону на встрече представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны Павел Латушко. Его собеседник - Пьер Андриё, посол по особым поручениям МИД Франции, подчеркнул, что Европейский союз в вопросах развития отношений с государствами Восточного партнерства переходит к стратегии индивидуального подхода. Основное внимание на переговорах было уделено вопросам взаимодействия двух государств.