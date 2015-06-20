Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Беларусь с визитом

Новости Беларуси. Духовный визит. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Беларусь. Самолет приземлился в Национальном аэропорту чуть более часа назад. Примечательно, что за несколько минут до посадки, над воздушной гаванью в небе разошлись тучи и выглянуло солнце.

На белорусской земле Святейшего Владыку встречали со всеми почестями: хлеб – соль, красная ковровая дорожка. У трапа самолета Патриарха Кирилла лично приветствовал Митрополит Минский и Заславский Павел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Мой визит связан с празднованием 1000-летнего юбилея князя Владимира, который положил начало христианской цивилизации для восточных славян, который православной верой связал братские народы. Поэтому посещение Беларуси, которая является драгоценным камнем в этой замечательной короне восточных православных христианских народов, для меня и существенно важно, и по-человечески очень приятно.

Свое пребывание на белорусской земле Патриарх начнет с возложения венка к обелиску на площади Победы. И это неудивительно, ведь визит Владыки проходит в год празднования 70-летия Великой Победы.

Впрочем, поводов для приезда столь почетного гостя несколько: 1000-летие со дня преставления крестителя Руси святого князя Владимира, а также празднование памяти Собора белорусских святых. Этим объясняется и разноплановая программа трехдневного визита.

Одним из знаковых событий сегодня станет открытие Духовно-образовательного центра в Минске. Комплекс возводился при активной поддержке государства. Туда переедет Минская духовная академия.

Вечером предстоятель проведет торжественное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Завтра — в праздник Белорусских святых, владыка отправится в Брест, где совершит литургию.

А утром 22 июня — в день начала Великой Отечественной — ровно в 4 утра патриарх Кирилл примет участие в траурном митинге-реквиеме на площади Церемониалов.

Это уже четвертый визит главы Русской православной церкви в Беларусь.