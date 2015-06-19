Александр Лукашенко: Каждое предприятие должно гибко реагировать на ситуацию на внешних рынках

Новости Беларуси. Каждое предприятие должно гибко реагировать на ситуацию на внешних рынках. Об этом 19 июня заявил Александр Лукашенко на совещании по работе крупных машиностроительных компаний. Снижение спроса у основных партнеров негативно сказывается на положении дел наших предприятий. Президент отметил, что в таких условиях на первое место выходят вопросы качества, грамотности управленцев и диверсификация продаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно промышленность в основе белорусской экономики. Отрасль делает треть ВВП страны. Машиностроительный комплекс стал национальным брендом неслучайно – Беларусь в свое время называли сборочным цехом Советского Союза. А сегодня по маркам «МТЗ» или «БелАЗ» государство узнают во всем мире.

Последние лет 15 промышленность развивалась интенсивно, прибавляя по 8 процентов ежегодно. Не каждая продвинутая экономика может этим похвастать. Начиная с прошлого года отрасль не радует.

Наталья Бреус, СТВ:

Как раз накануне обсуждали развитие деревообрабатывающих предприятий. Сегодня – продолжение разговора о промышленности. Но в центре внимания уже машиностроительный комплекс. Белорусский Минпром в конце прошлого года особенно почувствовал падение спроса на мировых рынках, но и сегодня производителям машин приходится несладко.

Сказалась мировая рецессия и проблемы на рынке России – санкции и обвал российского рубля. Из-за девальвации у соседей отечественный Минпром недосчитался больше трех триллионов рублей. «Оборотки» сегодня не хватает.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Пытаясь компенсировать то, что было потеряно на нашем традиционном рынке, в целом на 16,5% вырос экспорт в страны дальнего и ближнего зарубежья. В такие экзотические рынки, как Африка, в 1,5 раза выросли объемы поставок на экспорт. В Латинскую и Центральную Америку — в 2,5 раза.

В большом разговоре приняли участие представители правительства, госконтроля, министры и промышленники. В частности, руководители МАЗа, МТЗ, БелАЗа и Гомсельмаша. Это ключевые предприятия отрасли, в орбите которых работают десятки других.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Развитие белорусской промышленности в прошлом году происходило в сложных внешнеэкономических условиях. К сожалению, негативные тенденции сохраняются. Это приводит к сокращению экспорта и производства, отражается на финансово-экономическом состоянии предприятий. Сегодня на первый план выходят вопросы качества и себестоимости продукции, эффективности управления производством и диверсификации продаж. Мы не единожды обсуждали данную проблему. Тогда было принято принципиальное решение — то, что может сделать государство, мы должны прямо, честно и откровенно сказать: это мы делаем, а это по каким-то причинам делать не будем. На сегодняшний день, как я понимаю, правительство выработало подобные меры поддержки.

На каждом предприятии должны быть выработаны гибкие меры собственного реагирования на складывающиеся вызовы и угрозы. Мы также об этом условились.

Если просто – это значит, что работать по накатанной в нынешних условиях не получится. Неслучайно глава государства ориентирует предприятия начинать с себя – снижать затраты, работать над улучшением машин и повышать уровень сервиса. Нужно не просто продавать, а предлагать гибкие финансовые механизмы расчетов, будь то кредитование или лизинг. У любого покупателя сегодня логичное желание – получать товар подешевле, и чтоб качество не страдало.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В 2013 году я поручал высшим должностным лицам курировать предприятия, испытывающие сложности с реализацией продукции. Исходя из достигнутых результатов видно, что этот механизм в нынешних условиях срабатывает слабо. Но, тем не менее, главным на предприятии является руководитель предприятия (директор), с него основной спрос.

Нам необходимо определить, что в первую очередь надо сделать для развития этих предприятий, также выработать системные подходы к решению стоящих задач.

Правительство сегодня предложило оказать поддержку крупным промышленным предприятиям. В течение недели будут подготовлены соответствующие документы.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сформулировали (в докладе премьер-министра прозвучало), какие меры государственной поддержки должны быть оказаны тому или иному предприятию для того, чтобы они успешно завершили вторую половину этого года и год в целом. Меры по каждому предприятию совершенно разные, но в основном сводятся к реструктуризации той дебиторской задолженности, которая была накоплена в виду объективных причин. Президентом эти предложения правительства в целом были поддержаны. При этом президент поставил жесткое и справедливое требование, что все: начиная от директора предприятия, министра, вице-премьера и премьера должны отвечать в полной мере за то, чтобы, в конце концов, был достигнут результат.

Поддержка будет, но под конкретные бизнес-планы. Вот, например, БелАЗу аукнулись сложности горнодобывающих компаний. Многие инвестпрогарммы были заморожены. Спрос на самосвалы сократился. Топ-менеджмент завода ведет активные переговоры в почти тридцати странах мира. В этом году стоит задача заработать не меньше полумиллиарда долларов.

Олег Степук, первый заместитель генерального директора по технической политике и инновационным технологиям – главный инженер ОАО «БелАЗ»:

Одни из последних поставок — в Иран на $10 миллионов, во Вьетнам на $9,8 млн., в Болгарию на $7,4 млн., Монголия на $3,2 млн., Босния и Герцеговина на $3,3 млн и так далее. Это поставки на наши традиционные рынки. Но, естественно, мы сейчас занимаемся поиском новых рынков. Это и страны западной Европы, такие как Испания, Греция. Турция. В Азии: Таиланд, Малайзия, Мьянма, Филиппины. Латинская Америка: Боливия, Колумбия, Перу, Чили, Бразилия. То есть выходим на новые рынки, ищем партнеров, ищем механизмы поставок.

Начались подвижки в снижении складских запасов Минпрома. Толчком для машиностроительного комплекса стали и последние переговоры на высшем уровне. Речь о сотрудничестве с Китаем, Индией и Пакистаном. После визита Александра Лукашенко в 2013 году в Индонезию объемы белорусского экспорта в эту страну удвоились. Все это время там испытывали технику МАЗа и БелАЗа, а сегодня уже получили заказ на 500 машин. По оптимистичным прогнозам правительства, Минпром по итогам года покажет хоть минимальный, но рост.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Главная цель – сохранить компетенции, коллективы. Естественно, без рынка это сделать невозможно. Поэтому стоит задача работать не хуже, чем в прошлом году.

Все это поможет удержаться на плаву отечественным машиностроителям. Администрация президента и Комитет госконтроля будут вести ежемесячный мониторинг эффективности их работы.