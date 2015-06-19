Правительство взяло под особый контроль ситуацию с лесными пожарами в Беларуси

Новости Беларуси. Ситуация с лесными пожарами на особом контроле. Таков лейтмотив совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло сегодня, 19 июня, в правительстве. Только за последние сутки в стране произошло полтора десятка возгораний. В четырех областях Беларуси введен запрет на посещение лесов.

Уже неделю борьбу со стихией ведут в Национальном парке «Припятский» на Гомельщине. Сотня спасателей работает и на земле, и в воздухе. Между тем, в выходные синоптики обещают дождливую погоду. Возможно, это позволит хоть немного улучшить обстановку. Подробнее о «горячей» и «горящей» ситуации в стране – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Жуков в лесном хозяйстве Быховского района больше 15 лет. Главный лесничий вспоминает, как однажды огонь уничтожил больше двух сотен гектаров леса. Со стихией боролись несколько суток. Пожар потушили, а вот на восстановление фауны ещё уйдёт не один десяток лет. Крайне непростая ситуация в лесах и сейчас.

Ирина Недобоева, СТВ:

Еще несколько дней назад на этом месте в лесах Быховского района красовались молодые сосны – всего 10 гектаров. Чтобы вырастить деревья до такого размера, лесникам понадобилось 10 лет. А последнему лесному пожару в районе хватило всего нескольких минут, чтобы безвозвратно уничтожить четверть этих насаждений.

За последние несколько месяцев пожарная команда Быховского лесхоза выезжала по тревоге не меньше 80 раз. Горят торфяники, поля и леса. Отсутствие дождей не единственная тому причина. Человеческий фактор играет не последнюю роль.

Сергей Жуков, главный лесничий Быховского лесхоза:

Шутки для населения сейчас закончились. Со всеми нарушителями будем очень строги. Сразу хочу сказать, что минимальный штраф – 25 базовых величин.

Не смотря на запреты, людей, как магнитом, тянет в лес. Лесничим приходится дежурить круглосуточно. Где-то сами прочесывают угодья, а где-то на помощь приходят современные технологии.

Антон Большаков, инженер по охране и защите леса Быховского лесхоза:

Фотоловушки нам действительно помогают. Мы их устанавливаем и тщательно маскируем. Когда они срабатывают, нам приходят ММS-сообщения. И мы уже смотрим, человек просто мимо проходит или выбрасывает мусор.

Весь район, как на ладони. За обстановкой онлайн следит видеокамера.

Артемий Шадурин, помощник лесничего Приборского лесничества:

Раньше нам самим приходилось сидеть на этой вышке. А сейчас там стоит камера, ее радиус 20 км. Как только задымление, мы тут же высылаем пожарную команду.

Огненная стихия уже неделю бушует в Национальном парке «Припятский» на Гомельщине. Пятый день пытаются справиться с пламенем и на территории бывшего военного полигона в Столинском районе. Его тушат и с земли, и с воздуха несколько сотен человек. Непростую ситуацию с лесными пожарами в Беларуси правительство взяло под особый контроль.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Наличие масштабных переходящих пожаров отмечено в Гомельской и Брестской областях, на территории которых произошло более 46% от всех природных пожаров.

Мы должны организовать и подготовить соответствующие мобильные бригады из числа населения и добровольцев, добровольные дружины. Необходимо направить все силы и средства для предупреждения и ликвидации пожаров в экосистеме. Почему до сих пор не вносится предложение и не проработан вопрос по созданию студенческих отрядов по охране лесов? Где были обходчики? Где хваленое видеонаблюдение?

Запрет на посещение лесов из-за пожароопасной ситуации введён практически во всех областях республики. Пусть не большую, но все же надежду, дают нам синоптики. Дожди, которые они обещают в выходные, возможно позволят улучшить обстановку.