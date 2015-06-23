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В Беларуси упростили условия для создания профсоюзов

23 июня 2015 18:26
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Новости Беларуси. В Беларуси стало проще создать профсоюзную первичную организацию. Теперь для этого достаточно желание 10 человек. В то время, как раньше требовалось согласие не менее 10 процентов от всего коллектива. 23 июня такие поправки одобрили в верхней палате парламента. Напомним, что сегодня в стране действуют 37 профессиональных союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Внесено по двум основным причинам. Первое — практика работы регистрирующих органов. Второе — международная практика.
Теперь 10 человек достаточно для создания профсоюза и, конечно, наличие юридического адреса.  

# Местная власть # Марианна Щеткина

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