В Беларуси упростили условия для создания профсоюзов

Новости Беларуси. В Беларуси стало проще создать профсоюзную первичную организацию. Теперь для этого достаточно желание 10 человек. В то время, как раньше требовалось согласие не менее 10 процентов от всего коллектива. 23 июня такие поправки одобрили в верхней палате парламента. Напомним, что сегодня в стране действуют 37 профессиональных союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Внесено по двум основным причинам. Первое — практика работы регистрирующих органов. Второе — международная практика.

Теперь 10 человек достаточно для создания профсоюза и, конечно, наличие юридического адреса.