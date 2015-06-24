Украинские силовики продолжают стягивать тяжёлое вооружение к линии соприкосновения

Новости Украины. В Украине не прекращаются обстрелы. В одном из районов Луганской области артиллерийским огнем выведена из строя электроподстанция, которая питает насосную станцию, подающую воду в Луганск.

А в Донецке сегодня начнется эвакуация населения из Куйбышевского района.

Продолжился и обстрел города Докучаевск. Использовались при этом артиллерия и минометы. Один житель погиб, один ранен. Своими силами местные жители восстанавливают то, что еще подлежит ремонту, — крыши, окна, фасады.

Ожесточенные бои идут и под городом Марьинка.

Ночью завязалась перестрелка и возле Донецкого аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того сообщается, что стороны продолжают стягивать тяжёлое вооружение к линии соприкосновения. Речь идёт о 13-ти «Градах» и 8-ми самоходных гаубиц.

Между тем главы МИД «нормандской четверки» призвали стороны до 26 июня решить вопрос об отводе танков.

Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам переговоров в Париже. Накануне поздно вечером за столом переговоров собрались главы МИД России, Германии, Франции и Украины.

Дипломаты обсудили положение дел в районе населенного пункта Широкино и ситуацию с отводом вооружений от линии соприкосновения сторон. Темой министерской встречи также стала дальнейшая реализация минских договоренностей.

Прошли переговоры и в самом Минске. Накануне здесь состоялась встреча трехсторонней контактной группы и трех ее рабочих подгрупп: по гуманитарным, политическим и экономическим вопросам.

В белорусской столице речь шла о конкретных проектах. В частности, по восстановлению поврежденной инфраструктуры Донбасса и выплатам пенсий населению. Также стороны обсудили закон об особом статусе юго-восточных регионов Украины и возможность проведения местных выборов. Кроме того, в ближайшее время должен состоятся очередной обмен пленными.