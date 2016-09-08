Парламентские выборы: за два дня досрочного голосования на участки явились почти 10% избирателей

Новости Беларуси. Почти 10% проголосовавших и небывалая активность избирателей. Центризбирком подвел результаты первых двух дней досрочного голосования по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва.

Пока наиболее активными являются избиратели в Витебской области. В первые дни досрочного голосования также не пустовали участки и в других регионах. Более 10% избирателей проголосовали в Гомельской и Могилевской областях. Практически не отстают и минчане.

Голосуют граждане Беларуси и за рубежом. За пределами республики открыты 47 участков. Их уже посетила десятая часть избирателей из внесенных в списки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 110 депутатских мест претендуют 488 кандидатов. Свой выбор должны сделать порядка 7 миллионов граждан Беларуси. По опыту прошлых лет, в досрочном голосовании принимают участие около трети всех избирателей. Для волеизъявления при себе необходимо иметь паспорт или документ его заменяющий.

Марина Василькова, председатель участковой избирательной комиссии № 68 Могилевского сельского избирательного округа № 88:

Нынешняя избирательная кампания проходит достаточно спокойно. Царит доброжелательная обстановка. Избиратели приходят с позитивным настроением. Активность избирателей достаточно высокая. В первый день досрочного проголосовало около 8% от общего количества избирателей. Во второй день еще – порядка 9%.

Участки для досрочного голосования открыты по всей стране с 10 до 14 часов и с 16 до 19 по 10 сентября включительно. Основной день выборов – 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.