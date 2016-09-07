Парламентские выборы-2016: почему, как и за кого досрочно голосуют белорусы

Новости Беларуси. Прозрачно, демократично и активно. Продолжается досрочное голосование по выборам депутатов в белорусский парламент. В первый день на участки пришли почти 4% избирателей. Более 5% белорусов проголосовали за рубежом. Такая высокая активность не удивительна – выбирать есть из кого. На 110 мест в парламенте претендуют 488 кандидатов. Конкурс, как в престижный вуз, четыре человека на место. При этом в Палату представителей баллотируются самые разные люди – от заместителя министра до кладовщика. Некоторым уже за 70, а кто-то совсем недавно отметил 20-летие.

До сбора картошки благодаря Сергею у одного из кандидатов – плюс один к урожаю голосов. Мужчина еще заранее определился с выбором, внимательно изучив, где работают и сколько зарабатывают претенденты на депутатский мандат.

Сергей Камера, житель Минска:

Я как человек рабочий выбирал, чтобы у кандидата был средний заработок. Я думаю, тогда он поддержит наш интерес.

Людмила Тумаш, житель Минска:

Если есть выбор, то я выбираю или врача, или учителя. Это престижные профессии, люди нужные.

О том, что для нее важно при выборе кандидата, 7 сентября рассказала и глава ЦИК Лидия Ермошина. Но еще перед тем, как взять бюллетень, председатель Центризбиркома расспросила наблюдателей и, сделав свой выбор, профессиональным взглядом оценила объем урны для голосования. Ящик для бюллетеней, конечно, не велик, но такого, по словам Ермошиной, вполне достаточно для небольшого участка. А вот каков кандидатский минимум для нее как избирателя – на это у главы ЦИК целый список критериев.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Человек должен что-то представлять в своей жизни, он уже должен чего-то добиться: либо известности, либо значительного капитала, либо иметь великолепное образование и перспективы на будущее.

Такой же вопрос – за что не для «галочки» проголосуют в пользу того или иного кандидата – мы задавали и на избирательном участке в Гомеле. И, кстати, помещение для досрочного голосования можно было запросто перепутать с колбасным отделом во времена советского дефицита. Дело в том, что на территории участка сразу три общежития, зато у молодой мамы Александры – всего одно требование к кандидату.

Александра Аникеенко, житель Гомеля:

Для меня главное, чтобы он был ближе к народу.

Свой голос сегодня отдал и тот, кому куда привычнее писать для голосов. Эдуард Ханок наведался на избирательный участок сегодня, потому как в воскресенье отправится на концерт в Новогрудок. Про своего кандидата композитор как по нотам рассказал – в музыкальной тональности.

Эдуард Ханок, композитор, народный артист Беларуси:

Я голосую за повышение жизни населения. Вот это самое главное. Я надеюсь, что все будет в полном порядке. Или, как музыканты говорят, в полном «Кобзоне».

А вот то, что Кобзона можно помнить молодым и при этом самой придти проголосовать на выборах, сегодня продемонстрировала София Даниловна.

София Широкова, житель Минска:

93 года мне. Я сама. Мне нравится голосовать. Даже собачку брала в прошлый раз.

Перед голосованием у Софии Даниловны были долгие дискуссии с дочерью – в итоге решили, что семья сделает единый выбор, исходя из важного для них обеих критерия.

София Широкова и Надежда Широкова, жители Минска:

Профессия важна. Зарплата – не то.

Пришли на избирательные участки сегодня и те, у кого в скорости размышления о кандидатах не было спортивного интереса. Олимпийский чемпион, фристайлист Антон Кушнир не крутил фигуры из бюллетеня, зато с удовольствием общался с ребятами, сделавшими свой выбор для фотосессии.

А тем временем хоккеист Дмитрий Басков рассказал, каким должен быть кандидат, чтобы его «галочка» напротив определенной фамилии попала, как шайба в ворота, точно в цель.

Дмитрий Басков, директор ДЮСШ «Динамо» по хоккею:

Что касается человека, за которого голосовал я сегодня, он знаком уже не понаслышке с государственной политикой нашей страны. И то, что он обещает, я надеюсь, что слова не разойдутся с делом.

О своих взглядах на потенциальных народных избранников нам рассказали и слабовидящие избиратели. Для них на всех участках предусмотрены специальные трафареты. И перед тем, как, скажем, Борис зашел в кабину для голосования, ему подробно объяснили, напротив какого квадратика фамилия того или иного кандидата.

Борис Падера, житель Минска:

Важно не то, сколько он зарабатывает или сколько у него машин. Профессия – нет. Главное, чтобы хотел помогать людям. А дворник он или министр – не важно.

Составить достоверный портрет кандидата можно будет лишь после объявления результатов голосования. А вот уже их достоверность буквально скреплена в том числе и тысячами пломб на урнах для бюллетеней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель участковой избирательной комиссии:

Видно, что бюллетени ни в какую сторону кроме ячейки не попадут.

Но, как говорят, было бы желание. Один избиратель на наших глазах так торопился проголосовать досрочно, что по ошибке едва не отправил бюллетень в урну другого избирательного участка. Та ситуация, когда кроме пломб очень пригодилась и хорошая реакция.