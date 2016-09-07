Парламентский выборы в Беларуси: портрет Калиновского избирательного округа

Новости Беларуси. До главного политического события остались считанные дни. Выборы в депутаты Палаты представителей Национального собрания состоятся 11 сентября.

6 сентября стартовало досрочное голосование. В столице в первый день свой выбор сделали более 4% избирателей.

Наша программа продолжает знакомить с округами Минска и сегодня – портрет Калиновского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Радости ученической жизни. Грызть гранит в такой школе комфортно – не то слово. Спортивные залы с трибунами, два бассейна, тренажёрный и хореографический залы,

безбарьерная среда для деток с ограниченными возможностями.

Татьяна Василевич:

Шикарная материально-техническая база, высокий уровень преподавания. Информационная база, которая позволяет в каждом кабинете иметь компьютер, интерактивную доску, проектор.

Украшение столичного проспекта. Ведётся капитальный ремонт и здания с более чем полувековой историей – главного корпуса Академии искусств.

Сегодня он смотрит на проспект обновлёнными фасадами.

Поплавать по «ленивой реке», понежиться в джакузи, взбодриться на аэромассажных сиденьях или согреться в инфракрасной кабинке.

Буквально год назад в округе открылся и новый многофункциональный спортивный комплекс, похожий на летающую тарелку.

Виктория Ходосок, СТВ:

А вот это – самый глубокий бассейн в Беларуси. Его глубина 7,5 метров. Занимаются здесь исключительно спортсмены. Что интересно: оборудован он специальными подводными колонками,

которые позволяют синхронисткам слышать музыку даже под водой.

Евгения Тинникова:

Мне очень нравится в этом аквапарке. Причём водичка такая тёпленькая.

Ольга Киселёва:

Всё здорово, водичка – супер, горки – вообще. Зажигательно! Но хотелось бы конечно, чтобы в районе побольше таких мест открывали.

Жители округа:

Транспорт как-то разгрузили, пустили его по кольцу и так далее. Потому что буквально ночью как откроешь эти балконы – спишь как на улице.