Парламентские выборы: в Клецком районе для слабовидящих созданы условия для голосования

Право прийти проголосовать дается каждому гражданину нашей страны, в том числе и с ограниченными возможностями. Понятно, что чаще всего они прибегают к помощи своих близких, которым позволено находиться рядом при заполнении избирателем бюллетеня. Но если он все-таки решит сделать это самостоятельно! Как подготовлены к этому на Гагаринском участке для голосования №38, рассказывает председатель его участковой избирательной комиссии Сергей Константинович Крупский:

– Слабовидящие избиратели могут воспользоваться имеющимися в участковой комиссии увеличительными стеклами (лупами). А для незрячих у нас приготовлены специальные трафареты. Если такой человек желает проголосовать в кабинке без посторонней помощи, член участковой комиссии выдает ему бюллетень и специальный трафарет, он же знакомит с содержанием бюллетеня – в каком порядке расположены фамилии кандидатов в депутаты, рассказывает, как его можно будет правильно заполнить, вложив в трафарет, помогает это сделать. Незрячий избиратель в кабине для тайного голосования сможет самостоятельно заполнить бюллетень, достать его из трафарета, это совершенно простое действие (С.К.Крупский демонстрирует нам его простым движением), подойти и опустить в ящик для голосования.

При необходимости член комиссии или один из присутствующих волонтеров поможет ему в передвижении по помещению – пройти к столам выдачи бюллетеней, кабине для тайного голосования, ящику, выходу.

Создание условий для самостоятельного голосования избирателей с нарушениями зрения не исключает использования ими при заполнении бюллетеней помощи сопровождающих или других лиц, кроме члена участковой комиссии.

Яновичский избирательный участок №55 расположен в здании местного дома культуры. Удобный пандус рядом с красивым широким крыльцом помогает в эти дни беспрепятственно проехать на участок для голосования не только инвалидам-колясочникам, но и мамам с детками в современных прогулочных колясках, где малыши чувствуют себя свободно и комфортно.

Жанна Гордиевич.

Фото Евгении Семенчук.