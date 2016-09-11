Наблюдатели от СНГ ознакомились с ходом выборов в Логойском районе

Большая делегация представителей разных стран побывала в Логойской окружной избирательной комиссии и на двух городских избирательных участках, расположенных в районном Центре культуры и гимназии.

Гостей интересовало, каков процент явки избирателей на досрочном голосовании (а за четыре дня он составил 22 %), как оборудованы участки, имеются ли на них все необходимые наглядные материалы. Они пообщались с членами избирательных комиссий и наблюдателями.

Мы попросили представителей миссии наблюдателей СНГ поделиться своими впечатлениями от увиденного.

Бахыт Мельдешов, секретарь Центризбиркома Республики Казахстан:

Могу отметить очень хорошую подготовку к выборам в первую очередь со стороны избирательных комиссий. Мы видим, что все организовано четко, агитационные плакаты размещены на виду, в доступных местах. Так что избиратели имеют возможность получить необходимую им информацию. Если говорить об отличии избирательного законодательства наших стран, то в Казахстане нет института досрочного голосования. Но каждое государство выбирает свой путь. И если его граждане желают по каким-то причинам проголосовать заранее, им надо дать такую возможность.

Процедура такая же прозрачная, мы это видели сейчас на избирательных участках, и наблюдатели присутствуют, обеспечено тайное голосование, есть отдельные урны.

К тому же досрочное голосование дает возможность избежать излишней напряженности в сам день выборов. В Казахстане, где также, как правило, высокий процент явки избирателей, на участках выстраиваются длинные очереди. А здесь этот процесс растянут на несколько дней.

Я уже третий раз в Беларуси. Последний раз был лет шесть тому назад, и в этот приезд меня еще больше поразила ваша страна. Могу сказать, что влюблен в Беларусь и ее жителей, в ее чистоту, жизнелюбие людей, их улыбки.

Было приятно слышать такие отзывы от наших гостей. Тем более, что были они не единичными. Вот что сказал, к примеру, представитель Грузии Георгий Шарабидзе.

Георгий Шарабидзе, представитель Грузии:

Впечатления о Беларуси, в которой я бывал только однажды в детстве, у меня самые положительные. Всегда очень радуюсь, когда вижу вокруг порядок и чистоту. А еще у вас очень красивая природа.

Что касается выборов, то несмотря на какие-то общие принципы, в каждой стране они проходят по-своему. И это зависит от культуры, менталитета жителей, каких-то сложившихся исторических традиций, политической системы. В Беларуси, в отличие от Грузии, есть предварительное голосование. И я считаю, что это ваше право.

Мы побывали на участках – там все в порядке. Так что все организовано на надлежащем уровне.

Автор: Татьяна Хабарова.