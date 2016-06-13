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Парламентские выборы в Беларуси: создан внебюджетный фонд для финансирования кампании

13 июня 2016 13:44
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Новости Беларуси. Центризбирком объявил о создании внебюджетного фонда для дополнительного финансирования выборов в Палату представителей. В целом подготовка и проведение выборов финансируются из госбюджета. Средства из внебюджетного фонда, как предполагается, будут направляться на оплату изготовления бланков избирательных документов, информационных плакатов, материально-техническое обеспечение избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Мы не исключаем из Избирательного кодекса эту статью о внебюджетном фонде, потому что может возникнуть такая ситуация в стране, что придется проводить в стране какую-то электоральную кампанию внеплановую, на которую в бюджет не заложены деньги. Ну, какой-то, например, внеочередной референдум. В этом случае руководство страны может обратиться к гражданам, к организациям Республики Беларусь с предложением профинансировать эту электоральную кампанию. Тогда и потребуется этот избирательный фонд.

# Выборы-2019

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