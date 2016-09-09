Парламентские выборы в Беларуси: свои голоса за кандидатов отдали Любовь Черкашина и Александра Герасименя

Новости Беларуси. Совсем скоро, 11 сентября, в Беларуси пройдут парламентские выборы. Те, у кого не получится прийти на участки для голосования в основной день, имеют возможность сделать это досрочно.

Как, например, бронзовый призер Олимпиады 2012 года по художественной гимнастике Любовь Черкашина. Свой выбор она сделала 8 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпиады-2012 по художественной гимнастике:

Интересовалась. И мне было очень интересно, насколько я в этих парламентских выборах увижу женщину. И меня очень порадовало, что конкретно на моем участке женщин оказалось даже больше. Мне кажется, это очень здорово, что женщины хотят идти в политику, хотят себя пробовать, хотят приносить что-то новое. И мне кажется, они в своем деле будут очень ответственные. Поэтому лично я свой голос отдала женщине.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро пловчиха Александра Герасименя также исполнила гражданский долг сегодня. Александра, прежде чем поставить галочку, тщательно изучила список кандидатов.

Александра Герасименя, серебряный призер Олимпиады-2012, бронзовый призер Олимпиады-2016 по плаванию:

Для каждого гражданина нашей страны это его обязанность – голосовать. Даже не говоря уже про какие-то гражданские позиции. Все-таки для того, чтобы твой голос был твоим, чтобы быть уверенным, что ты сам сделал свой выбор.