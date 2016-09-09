Новости Беларуси. Беларусь принимает участие во втором международном военно-техническом форуме «Армия-2016». В подмосковной Кубинке отечественные Вооруженные Силы презентуют свои разработки.

Выставка собрала на одной площадке производителей и потенциальных клиентов из 80 стран со всех континентов. В рамках форума прошло заседание глав оборонных ведомств, посвященное укреплению военного, производственного и научно-технического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Вавков, министр обороны Республики Беларусь:

Мы впервые представляем свою площадку здесь. Те разработки, которые сделаны Военной академией Республики Беларусь и в Научно-исследовательском институте Вооруженных Сил. Это полезно для нас и для развития, и для изучения иностранными потенциальными заказчиками данной продукции. Наш военно-технический комплекс страны, государственный военно-промышленный комитет, все основные заводы, производящие вооружение, военную технику, представлены здесь и тоже имеют возможность показать, заключить контракты, естественно, что-то продать.