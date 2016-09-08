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Около 40 человек из разных регионов Беларуси и сфер деятельности получили госнаграды из рук Александра Лукашенко

08 сентября 2016 10:30
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Новости Беларуси. Государственные награды – лучшим. 8 сентября во Дворце  Независимости Президент вручил ордена и медали   

В зале собрались около 40 человек из разных  регионов и сфер деятельности: ученые, врачи, педагоги, военные, конструкторы и люди рабочих специальностей. Здесь и те, у кого за плечами значительный багаж опыта, и молодые, но уже успешные люди. Значительная часть награжденных – конструкторы и  военные, усилиями которых в Беларуси появилась новая отрасль – ракетостроение. Имена награжденных сегодня врачей на слуху у тысяч спасенных пациентов: белорусов и иностранцев.

Слова благодарности во Дворце Независимости  прозвучали  и в адрес обычных тружеников, которые устраняли  последствия природной стихии. В поздравительной речи Президент подчеркнул, что вместе белорусы могут добиться самых  высоких  результатов. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы с вами встречаемся сегодня по случаю весьма значимого события в вашей жизни. Но это и повод еще вспомнить о том, что главными ценностями для современных белорусов являются мир на земле, благополучие в доме и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня мы награждаем тех, кто оберегает рубежи родины, охраняет здоровье людей, вносит заметный вклад в обеспечение экономической безопасности государства. Мы хотим, чтобы на нашем клочке земли, относительно небольшом, но не таком и малом, жили наши дети. Чтобы они жили в такой безопасной стране, в которой живем мы. Вот и вся наша проблема, которую мы хотим решить. И еще немножко чтобы были богаче, это зависит не только от государства, но и лично от всех нас. Мы люди коллективные, привыкли жить вместе и защищать свою страну вместе, работать вместе. Если кто-то захочет что-то великое создать лично, мы ему поможем. Если кто-то захочет иметь свой кусок земли, производить, возделывать на нем хлеб, мы ему поможем. Но если кто-то хочет работать в коллективе, так, как наши конструкторы собрались когда нужно. Все же школы после развала Союза были разрушены, и нам немало трудов составляло собрать этих людей, умных, талантливых. И новое поколение взрастить на их основе. Поэтому я рад сегодня встретиться с людьми, которые защищают нашу страну, проявляя мужество и героизм, и спасают наших людей.

Церемония награждения во Дворце Независимости прошла в теплой и непринужденной атмосфере. По традиции вручение государственных наград и присвоение почетных званий – это  знак особого уважения к заслугам  людей перед страной и народом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Госнаграды

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