Окружные избиркомы регистрируют кандидатов: какие нарушения в документах находят?

Новости Беларуси. Кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания начали предоставлять в СМИ свои программы.

Они будут публиковаться по мере поступления. Причём, как на страницах региональных, так и центральных газет.

В целом, избирательная кампания в Беларуси проходит спокойно. Окружные комиссии уже практически закончили проверку поданных кандидатами документов.

Большинство из них приняты, однако не обошлось и без нарушений.

Дмитрий Тимофеенко, заместитель председателя окружной избирательной комиссии Могилевского-Промышленного избирательного округа №87:

Основными недостатками в представленных документах является неполнота либо недостоверность в представленных декларациях о доходах. Также имеется факт того, что одним лицом поставлена подпись за двух избирателей. И мы связывались непосредственно с избирателями, которые данные факты подтвердили.

Регистрация кандидатов продолжится до 11 августа включительно. Получив добро от окружной избирательной комиссии сразу можно приступать к агитации.

Варианты ведения предвыборной агитации различны. Это выступления перед избирателями на встречах с ними, публикация программ в печати и знакомство с ними в эфире радио и телевидения.

На СТВ выступления кандидатов будут транслироваться, начиная с 15 августа.

Запланировано и проведение теледебатов. Дату и время выхода передач с выступлениями каждого из кандидатов определит жеребьевка.