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Окружные избиркомы регистрируют кандидатов: какие нарушения в документах находят?

10 августа 2016 17:54
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Новости Беларуси. Кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания  начали предоставлять в СМИ свои программы.

Они будут публиковаться по мере поступления. Причём, как на страницах региональных, так и центральных газет. 

В целом, избирательная кампания в Беларуси проходит спокойно. Окружные комиссии уже практически закончили проверку поданных кандидатами документов.

Большинство из них приняты, однако не обошлось и без  нарушений. 

Дмитрий Тимофеенко, заместитель председателя окружной избирательной комиссии Могилевского-Промышленного избирательного округа №87:
Основными недостатками в представленных документах является неполнота либо недостоверность в представленных декларациях о доходах.  Также имеется факт того, что одним лицом поставлена подпись за двух избирателей. И мы связывались непосредственно с избирателями, которые данные факты подтвердили.

Регистрация кандидатов продолжится до 11 августа включительно. Получив добро от окружной избирательной комиссии сразу можно приступать к агитации. 

Варианты ведения предвыборной агитации различны. Это  выступления перед избирателями на встречах с ними,  публикация программ в печати и знакомство с ними в эфире  радио и телевидения.

На СТВ выступления  кандидатов будут транслироваться, начиная с 15 августа.

Запланировано и проведение теледебатов. Дату и время выхода  передач с выступлениями каждого из кандидатов определит жеребьевка.

# Избирательная кампания в парламент

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