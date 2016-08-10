Окружные избиркомы регистрируют кандидатов: какие нарушения в документах находят?

Новости Беларуси. Кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания начали предоставлять в СМИ свои программы.
Они будут публиковаться по мере поступления. Причём, как на страницах региональных, так и центральных газет.
В целом, избирательная кампания в Беларуси проходит спокойно. Окружные комиссии уже практически закончили проверку поданных кандидатами документов.
Большинство из них приняты, однако не обошлось и без нарушений.
Дмитрий Тимофеенко, заместитель председателя окружной избирательной комиссии Могилевского-Промышленного избирательного округа №87:
Основными недостатками в представленных документах является неполнота либо недостоверность в представленных декларациях о доходах. Также имеется факт того, что одним лицом поставлена подпись за двух избирателей. И мы связывались непосредственно с избирателями, которые данные факты подтвердили.
Регистрация кандидатов продолжится до 11 августа включительно. Получив добро от окружной избирательной комиссии сразу можно приступать к агитации.
Варианты ведения предвыборной агитации различны. Это выступления перед избирателями на встречах с ними, публикация программ в печати и знакомство с ними в эфире радио и телевидения.
На СТВ выступления кандидатов будут транслироваться, начиная с 15 августа.
Запланировано и проведение теледебатов. Дату и время выхода передач с выступлениями каждого из кандидатов определит жеребьевка.