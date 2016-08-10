Беларусь 10 августа поздравила Эквадор с Днём Независимости

Новости Беларуси. 10 августа в сквере имени Симона Боливара играли гимны Эквадора и Беларуси. Венки к памятному камню легли по случаю Дня Независимости латиноамериканской страны.

207 годовщину независимости Эквадора в Минске почтили представители белорусского МИД, дипкорпуса, военного ведомства, а также рядовые белорусы.

Несмотря на расстояние почти в 11 тысяч километров, наши страны поддерживают тесные политические и экономические связи. Однако контакты не ограничиваются лишь официальными визитами и экспортной статистикой. Беларусь не осталась в стороне и оказала помощь Эквадору после разрушительного землетрясения, случившегося в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Для меня самым важным из общих для наших стран событий стала отправка гуманитарного груза из Беларуси, чтобы поддержать пострадавших от землетрясения в Эквадоре. Это стало знаком того, что наши страны связывают не просто дружеские – братские отношения. И сегодня для нас очень символично отмечать День Независимости именно в Минске – городе, который добился освобождения от одного из страшнейших зол 20 века.