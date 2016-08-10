С сентября китайские туристы будут посещать Беларусь в безвизовом режиме

Новости Беларуси. Китайские туристы смогут приехать в Беларусь без виз уже в сентябре. В силу вступило соглашение между правительствами двух стран. Группы путешественников численностью пять человек и более, организованные туроператорами, могут въезжать на территорию другой страны без специального разрешения.

Достаточно иметь на руках паспорта и приглашение.

Напоминаем, что с 2015 года китайские туристы, которые прилетели в Беларусь прямыми рейсами из Поднебесной, могут находиться в нашей стране без виз до трёх суток. Обязательное условие при этом – действующая шенгенская виза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.