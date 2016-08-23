Парламентские выборы: ЦИК утвердил перечень документов, по которому на участках для голосования выдадут бюллетень

Новости Беларуси. 23 августа в Центризбиркоме утвержден перечень документов, по которому на участках для голосования выдадут бюллетень. Кроме паспорта предъявить можно военный билет, удостоверение госслужащего, водительское и пенсионное удостоверения (при наличии в нем фотографии), студенческий билет. Утратившие паспорт могут предъявить справку органов внутренних дел. На заседании в этот перечень предложили внести и свидетельство инвалида.

Кстати, людям с ограниченными возможностями, а именно безбарьерной среде на избирательном участке, на заседании уделили особое внимание. В Могилеве, например, во многих местах установлены даже кнопки вызова. С их помощью можно будет вызвать волонтера, который и поможет инвалиду реализовать свое право избирателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.