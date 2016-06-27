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Парламентарии Беларуси и Таиланда провели переговоры в Минске

27 июня 2016 08:08
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Новости Беларуси. Согласованная политика на международной арене, укрепление экономических и культурных контактов. Парламентская делегация Таиланда с визитом в нашей стране. Этим утром прошли переговоры со спикерами обеих палат белорусского парламента.

Беларусь рассматривает Таиланд как перспективного партнера в регионе и готова сотрудничать по всему спектру двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
На пятом Всебелорусском собрании одной из глав задач была поставлена диверсификация экспорта. И вот визит этой делегации – это как раз и есть частичка решения, которая будет вложена в решение этой задачи.

На сегодня запланирована также встреча в правительстве. Познакомятся гости и с промышленным потенциалом Беларуси. Кроме того, их ждут в городской ратуше, Национальной библиотеке и в музее истории Великой Отечественной войны.  

# Виктор Гуминский # Беларусь-Таиланд

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