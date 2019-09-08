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В Беларуси началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей

08 сентября 2019 11:25
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Новости Беларуси. Парламентская кампания вступает в активную фазу. В Беларуси началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей-1

Продлится этот этап до 7 октября. Право выдвигать своих претендентов имеют политические партии, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей. В этом случае необходимо заручиться поддержкой 1000 человек. Этим занимается инициативная группа, в составе которой должно быть не менее 10 человек. Регистрируют группы в окружных избиркомах, они уже сформированы и приступили к работе. Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начнется с понедельника, 9 сентября.

В Беларуси началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей-4

Напоминаем: основной день голосования по выборам депутатов Палаты представителей назначен на 17 ноября. Выборы в Совет Республики пройдут 10 днями ранее.

# Выборы-2019 # Фотофакт

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