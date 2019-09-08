В Беларуси началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей

Продлится этот этап до 7 октября. Право выдвигать своих претендентов имеют политические партии, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей. В этом случае необходимо заручиться поддержкой 1000 человек. Этим занимается инициативная группа, в составе которой должно быть не менее 10 человек. Регистрируют группы в окружных избиркомах, они уже сформированы и приступили к работе. Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начнется с понедельника, 9 сентября.