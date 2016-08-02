Парламентская делегация сейма Польши прибыла в Минск

Новости Беларуси. В Минске принимают Парламентскую делегацию сейма Польши. Эта страна — один из основных наших торговых европейских партнеров.

В прошлом году товарооборот составил почти 2 миллиарда долларов, а в экономику Беларуси в виде инвестиций было привлечено около 200 миллионов.

На встрече с польской делегацией в палате представителей Национального собрания прозвучало предложение укреплять межпарламентские связи и продолжать сотрудничество по различным направлениям.

Владимир Андрейченко, представитель Палаты представительства Национального собрания Республики Беларусь:

Очень много неиспользованных резервов в области машиностроения, деревообработки, IT, фармацевтики. И здесь нам надо более активно работать. В том числе и парламентариям. В июле следующего года у нас состоится генеральная парламентская ассамблея ОБСЕ, так же заседание парламентской ассамблеи Центральноевропейской инициативы. Мы пригласили наших польских друзей тоже принять участие в этих мероприятиях.

Ришард Терлецкий, вице-маршал сейма Республики Польша:

Я приехал в Минск с визитом, чтобы ещё раз подчеркнуть, насколько важна для Республики Польша нормализация отношений с Республикой Беларусь. У нас за плечами период неиспользованных шансов, который, мы считаем, практически завершен. С начала этого года мы очень сильно прибавили, с визитом в Беларусь приезжали и министр иностранных дел, и главы других польских ведомств. И я думаю, наши отношения будут развиваться.

Также 2 августа польскую делегацию встречали в Совете Республики. Стороны обсудили активизацию межпарламентского сотрудничества, а также совершенствование договорной базы между нашими странами. Отдельно отметили необходимость развития контактов между регионами Беларуси и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.