Для обсуждения на нынешней сессии наша страна подготовила сразу несколько инициатив. Среди них: запуск нового Хельсинкского процесса, борьба с появлением новых психотропов.

Новости Беларуси. Минск в эти дни стал центром международной дипломатии. В белорусской столице проходит 26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 7 июля у участников очередной насыщенный день, запланирован ряд заседаний, которые продлятся до позднего вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Воронецкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Сегодня тематика появления новых психоактивных веществ, является очень актуальной для всех стран – участниц ОБСЕ. И с учетом того, что наша страна в этом отношении имеет очень хороший опыт, передовой опыт, конечно, мы видели, что мы можем реально предложить эту тему, которая будет поддержана всеми странами-участницами. И судя по той реакции, которую мы сегодня имеем, она действительно поддерживается.

Этот важнейший для политического мира форум Минск принимает впервые. К нам приехали гости почти из 60 государств. Самая многочисленная делегация прибыла из Соединенных Штатов. С группой американских конгрессменов накануне встретился Президент.

Стороны обсудили ряд важных тем. В том числе развитие белорусско-американских отношений. Как заявил Александр Лукашенко, Беларусь и США должны продолжать диалог по чувствительным темам в конструктивном ключе, продвигаясь к активному сотрудничеству. В свою очередь глава делегации Роджер Уикер заверил, что взаимоотношения с Беларусью станут важной частью внешней политики США.