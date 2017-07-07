Прямой эфир

«Сегодня тематика появления новых психоактивных веществ, является очень актуальной для всех стран – участниц ОБСЕ»

07 июля 2017 06:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск в эти дни стал центром международной дипломатии. В белорусской столице проходит 26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 7 июля у участников очередной насыщенный день, запланирован ряд заседаний, которые продлятся до позднего вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для обсуждения на нынешней сессии наша страна подготовила сразу несколько инициатив. Среди них: запуск нового Хельсинкского процесса, борьба с появлением новых психотропов.

«Сегодня тематика появления новых психоактивных веществ, является очень актуальной для всех стран – участниц ОБСЕ»-1

Валерий Воронецкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:
Сегодня тематика появления новых психоактивных веществ, является очень актуальной для всех стран – участниц ОБСЕ. И с учетом того, что наша страна в этом отношении имеет очень хороший опыт, передовой опыт, конечно, мы видели, что мы можем реально предложить эту тему, которая будет поддержана всеми странами-участницами. И судя по той реакции, которую мы сегодня имеем, она действительно поддерживается.

Этот важнейший для политического мира форум Минск принимает впервые. К нам приехали гости почти из 60 государств. Самая многочисленная делегация прибыла из Соединенных Штатов. С группой американских конгрессменов накануне встретился Президент.

Стороны обсудили ряд важных тем. В том числе развитие белорусско-американских отношений. Как заявил Александр Лукашенко, Беларусь и США должны продолжать диалог по чувствительным темам в конструктивном ключе, продвигаясь к активному сотрудничеству. В свою очередь глава делегации Роджер Уикер заверил, что взаимоотношения с Беларусью станут важной частью внешней политики США.

# ОБСЕ # Валерий Воронецкий

Другие новости рубрики

Все новости
В июле в Киеве пройдет белорусско-украинский бизнес-форум
06 июля 2017 19:45

В июле в Киеве пройдет белорусско-украинский бизнес-форум

Роджер Уикер – Александру Лукашенко: Я вижу определенные возможности для сотрудничества с новой администрацией господина Трампа
06 июля 2017 19:32

Роджер Уикер – Александру Лукашенко: Я вижу определенные возможности для сотрудничества с новой администрацией господина Трампа

Роберто Монтелла: Минск в эти дни стал центром международной дипломатии
06 июля 2017 18:19

Роберто Монтелла: Минск в эти дни стал центром международной дипломатии