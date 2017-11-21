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Парламентарии Беларуси и Грузии подписали совместное заявление о сотрудничестве

21 ноября 2017 08:08
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Новости Беларуси. Совместное заявление о сотрудничестве между парламентами Беларуси и Грузии подписано 21 ноября в Минске. Свои визы под документом поставили спикеры Михаил Мясникович и Ираклий Кобахидзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В документе закреплено намерение развивать всесторонне взаимодействие, в частности в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурной сферах.

Кроме того, сегодня запланирована встреча председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе с преподавателями и студентами БГУ. Также зарубежные гости  намерены побывать на крупных белорусских предприятиях: познакомятся с работой машиностроительной отрасли, агропромышленного комплекса и сферой IT.

А накануне грузинскую делегацию принял Александр Лукашенко. Кроме налаживания контактов по линии парламентов, стороны планируют развивать региональное сотрудничество, рассматривают перспективы создания совместных бизнес-центров. Точки соприкосновения могут быть и в рамках экономического пояса Шелкового пути.

# Беларусь-Грузия

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