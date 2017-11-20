Кадровый понедельник у Президента: новые лица в столичной милиции и учебном центре «Печи»

Новости Беларуси. Президент Беларуси сегодня принял важные кадровые решения. Новые лица в столичной милиции и учебном центре в Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, начальником Главного управления внутренних дел Минска стал Сергей Дорошко. А печально известный 72-й объединённый учебный центр возглавил Владислав Будик.

Евгений Пустовой, СТВ:

Лица другие, ориентиры те же: общественная безопасность и безопасность солдат срочников. Александр Лукашенко провел сегодня ряд кадровых назначений в погонах. Встречаясь с силовиками, Президент отметил и о женской безопасности. Для милицейских генералов – задача, чтобы женщины с детьми в любое время могли гулять по улицам, а для армейского руководства, чтобы матери солдат не переживали за их положение в армии.

В карьере генерала Сергея Дорошко – новое направление работы. Руководитель Департамента исполнения наказаний – будет отвечать за безопасность столицы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда гордимся тем, что Минск – красавец-город. Но самое главное, что женщина с ребенком в любое время его в коляску посадила и пошла по улице. И к ней никто не имеет право прикоснуться.

Сергей Иванович, идя на эту работу, вы должны четко понимать, что вы не только под контролем своего начальника. Вы всегда, даже в спину, должны чувствовать мой взгляд, потому что я обращаю внимание на все вопросы. Это назначение можно назвать ожидаемым. Кандидатура Дорошко была самой весомо в списке предлагаемых офицеров и генералов. Под его руководством в колониях и тюрьмах – улучшились бытовые условия и дисциплина. Большинство осуждённых – работают.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

У нас вообще нет такого понятия, как «черная зона» или какие-то другие непорядки. Зарекомендовал себя и неплохим хозяйственником. Темпы роста промышленной продукции к уровню прошлого года сопоставимы с 119%. На прежнем месте новый глава ГУВД был новатором, на этом – должен быть решительным.

Александр Лукашенко:

Решительность по пресечению всяких беспорядков, попытки дестабилизировать обстановку. У вас должна быть жесточайшая политика. До двух вы разговаривать не должны, ибо видите, что вокруг происходит. И если только мы здесь ослабим требования к безопасности наших людей, захлестнёт нас мгновенно, при том, со всех сторон.

Справится. Дорошко в качестве своего приемника в кресле главного милиционера столицы поддержал и Александр Барсуков – ныне замминистра внутренних дел. Александр Лукашенко:

Барсуков нормально работал в городе. Конечно, может ему чего-то не хватало от Шуневича, такой взвешенности. Но вы знаете, что такое Минск, там не спрячешься за спины. Там надо идти впереди. Надо сказать, что Барсуков, где бы он не работал, когда он был связан с городом, он никогда не подводил.

Новое лицо столичной милиции собирается активнее использовать патрулирование. Сотрудники ОМОНа и внутренних войск на улицах города – видимый признак безопасности. Такого же порядка как в милицейских частях – должен добиться Владислав Будик. Он был и.о. – стал полноправным начальником 72-го учебного центра Минобороны.

Александр Лукашенко:

Ну и самое главное: не допустите, не дай Бог, повторения этого. Вы понимаете, я уже потом и разбираться не буду. Вину искать не надо, мы знаем виновных. Это мы виновны. Те, кто служил до него там в части и те сержанты, офицеры, которые там были. Это идиотизм полнейший. Мы виноваты в том, что это произошло.

Посмотрите. Это такой вопиющий факт, который подталкивает нас к тому, чтобы еще лишний раз посмотреть на нашу армию. Армия должна быть по-настоящему белорусской, плоть от плоти нашего народа. Наш народ всегда был добродушным, и не должно быть в армии этих истязательств, разбирательств в связи с этим. Чтобы там был порядок, это касается всех Вооруженных Сил.

События в Печах – подожгли медийное пространство страны. Главе государства лично докладывают о ходе расследования, причём сразу из трех источников. Главнокомандующий сам был когда-то рядовым. Единственный сын у матери защищал границу. Теперь уже Президент встаёт на защиту матерей.

Александр Лукашенко:

У нас раньше было правило: если один ребёнок, его могли не призывать в Вооружённые Силы. Надо посмотреть, проанализировать эту практику. Это единственный сын, единственная опора, надежда. Если желает, то можно и желание учитывать, потому что многие родители с удовольствием отправляют и отправляли детей в Вооружённые Силы, потому что это школа. У меня дети служили в спецподразделении. И ползали на границе так, как положено. Некоторые вещи рассказывали, что я даже удивлялся, но они прошли через это.

Именно Александр Лукашенко – дал поручение разрешить в расследовании дела о гибели белоруса в Печах участвовать его матери. Не прятать за спины меньших по званию и тайну следствия – принципиальная позиция главы государства.

Александр Лукашенко:

Мы всегда гордились, что у нас отсутствует дедовщина. Мы всегда этим гордились, и это действительно так. Я далёк от того, чтобы это пятно легло на всю армию, как там некоторые оппоненты пописывают и вякают в интернете. Эта закостенелость ваша, генерал Равков. Я надеялся, что вы с этими вопросами справитесь, а вы их не видите под боком – в Борисове. Это категорически неприемлемо у вас как министра. Мать – они молодец, абсолютно вменяемый, понимающий человек. Я не знаю, как бы я на это реагировал. Упаси Господь, кому-то это пережить. Но она моему представителю говорит, что не хочет, чтобы был кто-то наказан несправедливо. То, что она присутствовала на допросах, как мне сказали на прошлой неделе, и то, что генеральный прокурор и председатель КГБ с ней общаются, это моё было поручение, чтобы они отвечали ей на все вопросы.