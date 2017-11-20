Мы виноваты в том, что это произошло: Президент Беларуси о гибели рядового Коржича

В связи с гибелью солдата Коржича это армейское подразделение сейчас на виду. Президент лично следит за ходом следствия. Причем информацию глава государства получает сразу из нескольких источников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну и самое главное: не допустите, не дай Бог, повторения этого. Вы понимаете, я уже потом и разбираться не буду. Мы и так жестоко отнеслись к командирам и начальникам этой части и к другим, которые к этому были причастны. И уголовное дело мы доведем до логического завершения, это точно.

Вину искать не надо, мы знаем виновных. Это мы виновны.

Те, кто служил до него там в части и те сержанты, офицеры, которые там были. Это идиотизм полнейший. Мы виноваты в том, что это произошло.

Посмотрите. Это такой вопиющий факт, который подталкивает нас к тому, чтобы еще лишний раз посмотреть на нашу армию. Армия должна быть по-настоящему белорусской, плоть от плоти нашего народа. Наш народ всегда был добродушным, и не должно быть в армии этих истязательств, разбирательств в связи с этим. Чтобы там был порядок, это касается всех Вооруженных Сил.