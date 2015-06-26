Парламент Беларуси ратифицировал договор о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС

Новости Беларуси. Сегодня, 25 июня, белорусские парламентарии ратифицировали договор о присоединении Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ был подписан в мае прошлого года рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства. Сейчас депутаты работают над тем, чтобы ввести систему идентификации товаров, произведенных на территории объединения.

В ближайшее время на законодательном уровне будет закреплена своеобразная торговая марка «Сделано в Евразийском экономическом союзе».

Виталий Бусько, председатель Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Первое, чего ожидаем мы все, что голос ЕАЭС зазвучит как субъект политической и международной жизни. То есть уже не Беларусь, Россия или Казахстан, а именно Евразийский экономический союз.

Конечно, все простые избиратели спрашивают депутатов, спрашивают у правительства, что человек будет иметь от этого союза. Я вам скажу, что уже это начинает сказываться. Мы обеспечиваем полную свободу передвижений рабочей силы, товаров и услуг. Сегодня никаких проблем не будет с передвижением студенчества, ученых, специалистов.

Также сегодня в Овальном зале депутаты проголосовали за изменение некоторых норм закона об обращениях граждан. Нововведения коснуться сроков рассмотрения вопросов к чиновникам. Они будут исчисляться в рабочих днях, а не в календарных. Это позволит изучать обращения более глубоко и серьезно.

Также депутаты решили вернуться к прежней норме: в обязательном порядке будут рассматриваться обращения, поступающие не только в спецрубрики на сайтах госорганов, но и приходящие на электронную почту.

Оксана Нехайчик, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации:

Сегодня будут рассматриваться все обращения, поступающие на электронную почту. В тоже время любому государственному и негосударственному органу, руководителю дается право сделать свою рубрику для подачи электронных обращений. Совету министров поручено разработать критерии создания этой рубрики. Я думаю, это поможет упорядочить систему работы с обращениями граждан.