Палестина просит международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы прекратить кровопролитие в регионе

Об этом заявил в Минске Чрезвычайный и Полномочный посол Палестины в нашей стране – Мунтасэр Абу Зэйд.

Палестинский дипломат сообщил, что границы сектора Газа закрыты. Там находится около 1,5 миллиона человек без воды, без света, без питания. Среди них и 15 уроженцев Беларуси – четверо взрослых и 11 детей. С ними в постоянном контакте находится Посольство Беларуси в Израиле. Скорее всего, белорусы будут эвакуированы из Газы вместе с россиянами к концу этой недели.

Тем временем, из-за трагических событий в Газе отменены новогодние праздничные мероприятия в Египте и Ливане. За последние сутки Израиль выпустил по анклаву свыше 50-ти ракет. Жертвами ночного налета стали семеро палестинцев. Общее же число погибших с начала конфликта превысило 380 человек. Эвакуации из Газы ожидают свыше 200 иностранных граждан. В ближайшее время списки должны утвердить израильские власти, после чего будет согласованы точная дата и маршрут эвакуации.

К немедленному прекращению огня враждующие стороны призвал "квартет" международных посредников в составе России, США, ООН и Евросоюза. Накануне по итогам экстренного совещания в Париже главы европейских внешнеполитических ведомств предложили план временного перемирия. Он предусматривает остановку боевых действий на 48 часов, чтобы начать диалог. Израиль это предложение отверг.