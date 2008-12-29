В Могилевской области назначен новый губернатор

Соответствующий Указ подписал Президент. Руководителем восточного региона республики стал Петр Рудник — директор одного из крупнейших предприятий страны «Могилевлифтмаш».

Принимая Петра Рудника Александр Лукашенко подчеркнул, что в государственной кадровой политике Беларуси ставка будет делаться на производственников. Кандидатуру Петра Рудника внесена на утверждение Могилевского областного Совета депутатов. Его заседание пройдет в ближайшее время.

И сегодня, уже постфактум, Александр Лукашенко охарактеризовал как «удачный выбор», недавние назначения руководителями обеих палат белорусского парламента бывших губернаторов Могилевской и Витебской областей Бориса Батуры и Владимира Андрейченко. Законы должны творить те люди, которые на практике ощутили жизнь, - особо подчеркнул глава государства на встрече со спикерами. Во время разговора обсуждались вопросы парламентской деятельности и экономического развития двух крупнейших регионов страны.

Президент Беларуси: «Отойти к бумагам и законотворчеству, хоть важное дело, но очень сложное для человека практического. Я все знаю, сам проходил этой дорогой. Я очень надеюсь, что предстоящий период вашей работы для парламента будет очень важным. Наверное давно надо было обсудить не только итоги работы парламента, но и Витебской и Могилевской областей. В Витебской области мы пытаемся определиться и по кадрам сейчас. Время сейчас непростое и нужны люди инициативные. Что касается Могилевской области, хотел бы ваше мнение услышать, потому что мы в последнее годы скажем откровенно по определенным направлениям область набрала хорошие темпы, не хотелось чтобы был какой-то спад. Время очень серьезное.»

На встрече с Президентом спикеры парламента отчитались об итогах работы сессий обеих палат за этот год. Глава государства обозначил также ряд новых задач, которые стоят перед законодательной ветвью власти.