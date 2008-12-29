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В Могилевской области назначен новый губернатор

29 декабря 2008 16:51
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Соответствующий Указ подписал Президент. Руководителем восточного региона республики стал Петр Рудник — директор одного из крупнейших предприятий страны «Могилевлифтмаш».

Принимая Петра Рудника Александр Лукашенко  подчеркнул, что в государственной  кадровой  политике Беларуси ставка  будет  делаться  на  производственников. Кандидатуру Петра Рудника внесена на утверждение Могилевского областного Совета депутатов. Его заседание пройдет в ближайшее время.

И сегодня, уже постфактум, Александр Лукашенко охарактеризовал как  «удачный выбор»,  недавние назначения  руководителями  обеих палат  белорусского  парламента  бывших  губернаторов  Могилевской  и Витебской  областей Бориса Батуры и Владимира  Андрейченко.  Законы должны  творить  те  люди, которые  на практике ощутили  жизнь,  -  особо подчеркнул глава  государства на  встрече  со спикерами.  Во время разговора обсуждались вопросы   парламентской  деятельности и   экономического развития двух крупнейших регионов страны.

Президент Беларуси: «Отойти  к  бумагам и законотворчеству, хоть  важное  дело,  но очень  сложное  для  человека  практического. Я все  знаю,  сам  проходил  этой  дорогой. Я  очень  надеюсь, что  предстоящий  период  вашей работы для  парламента будет  очень  важным. Наверное  давно  надо  было  обсудить  не  только итоги  работы  парламента,  но  и Витебской  и Могилевской областей. В Витебской области  мы  пытаемся  определиться  и по кадрам сейчас. Время сейчас непростое и  нужны  люди инициативные. Что  касается  Могилевской  области,  хотел бы  ваше мнение  услышать,  потому  что  мы  в последнее годы скажем откровенно  по   определенным  направлениям  область  набрала  хорошие темпы,  не  хотелось  чтобы  был  какой-то  спад. Время  очень  серьезное.»  

На встрече  с  Президентом  спикеры  парламента  отчитались  об  итогах   работы  сессий  обеих  палат  за  этот  год. Глава  государства  обозначил также  ряд новых  задач, которые  стоят  перед  законодательной  ветвью  власти.  

 

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