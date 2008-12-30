Белорусские дипломаты отслеживают ситуацию в секторе Газа

Четвертый день там проходит израильская военная операция. Сейчас продолжается корректировка списков желающих выехать из анклава.

Пока в них внесены 122 россиянина и 77 граждан из стран СНГ – в том числе из Беларуси. По последним данным, заявки на эвакуацию с территории Газы подали четыре наши соотечественницы. Кроме того, в списки внесены 11 их детей. Ситуацию на Ближнем Востоке нам по телефону прокомментировал посол Республики Беларусь в Израиле Игорь Лещеня.

Игорь Лещеня, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Израиле: "На данный момент нами возобновлены контакты с четырьмя гражданками Баларуси, которые постоянно проживают в Секторе Газа. Наши гражданки находятся в стадии принятия окончательного решения: покинуть или нет Сектор Газа. Мы предложили им присоединиться к российской группе. Российской, а также израильской, стороне передан список этих гражданок и их детей, чтобы не было препятствий к их эвакуации".

Сроки эвакуации пока не называют – все будет зависеть от развития ситуации. Пока никто из наших соотечественников и других иностранных граждан в результате арабо-израильского конфликта не пострадал. Тем временем ВВС Израиля нанесли новую серию ударов по Газе. За последние сутки от таких ракетных обстрелов погибли 10 палестинцев. Всего же с начала военной операции в анклаве убиты около 400 человек, тысячи получили ранения. Гуманитарная ситуация в Газе близка к катастрофической: не хватает медикаментов и продовольствия. Между тем, бомбардировка сектора – лишь первая фаза широкомасштабной военной операции против движения ХАМАС. Израиль уже готов к переброске наземных войск.