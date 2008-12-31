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Глава белорусского государства поздравил Президента России с Новым, 2009 годом и Рождеством Христовым

31 декабря 2008 14:52
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"Убежден, что традиционные узы дружбы и духовное родство наших народов позволят и впредь динамично развивать белорусско-российские отношения", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент направил также поздравление председателю Правительства России Владимиру Путину.

И свои поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым в адрес белорусского лидера направили Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства – Владимир Путин. Цитата: "В уходящем году российско-белорусское сотрудничество получило дальнейшее развитие", – говорится в поздравлении. Наши страны продолжили совместную работу по углублению всестороннего взаимодействия, укреплению экономического фундамента союзного строительства".

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