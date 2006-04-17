Палата представителей дала согласие на назначение Сергея Сидорского премьер-министром

В результате тайного голосования предложенную Президентом кандидатуру на пост главы белорусского правительства поддержали 103 депутата из 105 присутствующих, против высказались 2 парламентария.Уже на нынешней неделе главе государства будет доложено о новой структуре правительства. Об этом сообщил Сергей Сидорский, отвечая на вопросы журналистов. Он напомнил, что глава государства дал поручение внести предложения по возможным изменениям в составе правительства еще в прошлом году.

Сергей Сидорский отметил, что предстоит сделать все возможное, чтобы избежать дублирования звеньев в новом правительстве. "Мы очень внимательно посмотрим на систему наших ведущих министерств, в первую очередь, Министерство энергетики", - сказал премьер-министр. Он также пояснил, что в новой пятилетке очень большая работа предстоит в энергетической сфере: экономия энергоресурсов, строительство ряда станций, которые будут работать на местных видах топлива.

"Ожидаем реформирования органов государственного контроля над отдельными отраслями экономики. Очень много вопросов есть по качеству строительства и по ценам на жилье. Мы намерены усилить этот департамент квалифицированными специалистами",- подчеркнул Сергей Сидорский.