Актуальные проблемы развития гуманитарного сотрудничества обсуждаются на Первом форуме научной и творческой интеллигенции стран СНГ, который открылся 14 апреля в Москве. В нем принимают участие около 700 представителей из всех стран Содружества.Беларусь на форуме представляют руководители Национальной библиотеки, Национальной киностудии "Беларусьфильм", ректоры Белорусского государственного университета, Белорусского государственного экономического университета, Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Белорусско-Российского университета, других вузов, ученые Национальной академии наук, деятели культуры.

Открывая форум, президент России Владимир Путин отметил, что главная задача этого масштабного мероприятия - качественное обновление гуманитарного сотрудничества на постсоветском пространстве, что может дать импульс интеграционным процессам во всех других сферах. Владимир Путин констатировал, что интеллигенция наиболее остро ощутила разрыв существовавших в годы СССР связей и одной из первых заявила о необходимости их восстановления. По сути, связи между интеллигенцией стран СНГ никогда не прерывались, сказал российский президент. Поэтому, по его словам, гуманитарная сфера остается одной из самых динамичных на постсоветском пространстве. Владимир Путин выразил уверенность, что решения и рекомендации форума окажут значительное влияние на развитие интеграционных процессов.

Один из инициаторов проведения этого форума, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, в своем выступлении подчеркнул, что участники встречи намерены обсудить вопросы, волнующие всю интеллигенцию стран СНГ, а также решить проблемы, мешающие развитию гуманитарного сотрудничества. Исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло назвал одной из главных тем форума - объединение общественности на базе гуманистических начал. Нынешняя встреча, отметил он, открывает мероприятия в рамках Года Содружества Независимых Государств. Владимир Рушайло напомнил, что на последнем саммите СНГ в Казани главами государств было подписано соглашение о гуманитарном сотрудничестве. Сейчас подготовлены документы о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ, сообщил он. Планируется, что эти документы будут рассмотрены 21 апреля на встрече министров иностранных дел СНГ в Москве.

Примечательно, что одной из первых на трибуну форума поднялась профессор БГУ Ирина Ратникова, которая свое выступление посвятила проблемам сотрудничества в сфере образования. Для их обсуждения в рамках форума пройдет заседание специальной палаты по вопросам образования и молодежи. По словам Ирины Ратниковой, дискуссия будет вестись по трем основным направлениям: поддержка талантливой молодежи и обеспечение приоритета для нее при поступлении в ведущие вузы, информатизация системы образования и создание возможностей дистанционного обучения в крупнейших вузах, а также совместные научные и образовательные проекты.

Всего в рамках форума организована работа 7 палат - по проблемам культуры, средств массовой информации, науки, книгоиздательской деятельности и другим сферам сотрудничества. Первый форум научной и творческой интеллигенции стран СНГ завершится 15 апреля принятием ряда документов, адресованных главам государств и правительств СНГ, сообщает БелТА.