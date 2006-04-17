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Литва отмечает вторую годовщину вступления в Евросоюз

17 апреля 2006 08:40
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За это непродолжительное время уже можно проследить некоторые тенденции. Проблему безработицы решила массовая эмиграция - на заработки из страны уехали около полумиллиона граждан. Количество нищенствующих в стране продолжает расти. По данным Госстата Литвы, за 2 года количество нищих увеличилось и составляет 17%. Вопиющая бедность особенно заметна на селе. Там за чертой бедности живет более 30% граждан. В городах только 2% семей считают, что живут выше среднего уровня, почти 70 % причисляют себя к середнякам, а 3% признали себя полностью нищими. Таковым Евросоюз признал 230 тысяч литовцев и из своих резервных фондов пищевых продуктов выделил для них ежеквартальную помощь - по два килограмма муки и макаронов. Эти, с позволения сказать <подарки>, благотворительные организации вручили нуждающимся перед Пасхой.

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